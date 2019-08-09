Halkbank’tan ekonomiye 377 milyar TL destek

Halkbank reel sektöre verdiği destekle yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisine güç katmayı sürdürdü. Hayata geçirdiği uygulamalarla bankacılık sektörü genelinde öncü çalışmalara imza atan Halkbank’ın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 40.5 olarak gerçekleşti. Bu dönemde enflasyona endeksli yenilikçi mevduat ürünleriyle müşterilerine avantajlar sunmaya devam eden Halkbank’ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5.9 artışla 263.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

KOBİ’LERE DESTEK

Toplam kredileri 377.6 milyar TL olan Halkbank’ın KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 17.5’e, nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının ise yüzde 40.5’e ulaşmasının, reel sektöre duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti. Arslan şunları söyledi: “Aktif büyüklüğümüzü yüzde 13.4 artırmayı başardığımız yılın ilk yarısında, gerek firmaların gerekse bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını yanıtsız bırakmayarak paydaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans gösterecektir. Halkbank bu dönemde de ekonomimizin en etkin oyuncuları arasındaki yerini alacaktır.”

İHRACATA KATKI

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, bankanın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan şunları söyledi: “Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır. Yılın ilk yarısında, ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi başta olmak üzere geliştirdiğimiz ürünlerimiz Türkiye ekonomisine değer katan uygulamalar olmuştur. Bankamız ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecektir.”

Her firmaya uygun koşullarda destek oluyoruz

Yılın ilk yarısında iş dünyasıyla omuz omuza çalıştıklarını ve bu dönemde, özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren firmalar ile esnaf ve sanatkâr için özel çalışmalar yürüttüklerini belirten Arslan şunları ifade etti: “Yılın ikinci çeyreğinde Çorum, Kayseri, Samsun, Antalya, Denizli ve İstanbul’daki OSB’leri ziyaret ederek bu bölgelerdeki firma temsilcileriyle buluştuk. Üretim ve ihracat kapasitelerini artırma noktasında firmaların talep ve beklentilerini dinledik. Farklı sektör ve ölçeklerdeki firmalara yönelik uygulamalarımızı çeşitlendirdiğimiz bu süreçte; 81 yıldır olduğu gibi, esnaf ve sanatkâra da uygun koşullarda destek olmaya devam ettik.”