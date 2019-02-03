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Hallerde yaşanan stokçuluk ilaçta da ortaya çıktı

Hallerde yaşanan stokçuluk şimdi de ilaçta ortaya çıktı. Reçeteli hastalara ‘ilaç yok’ diyen depo, üretici ya da eczacıların onlarca çeşit ilacı depolarda sakladığı belirlendi. Stok yaptığı tespit edilen ve vatandaşın sağlığıyla oynaya devam eden söz konusu stokçulara kapatma cezası verilecek.

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Soğan, patates ve çeşitli bakliyattaki stokçuluk ilaçta da ortaya çıktı. Üretici, depo hatta eczacılara kadar birçok kesimin birçok ilacı depoya kaldırdığı, reçeteli hastalara ise ilaç 'yok' dedikleri tespit edildi. Depocuların yaptıkları yolsuzluğun detaylarına ulaşıldı. Farklı kategorilerde onlarca ilacı yasa dışı olarak depolara kaldıran stokçular vatandaşın sağlığını tehlikeye attı.
 
6 KALEMDE BÜYÜK STOK
 
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve baskınlarla ortaya çıkardığı ilaç stokçuları Türkiye'nin dört bir yanında ilaçları depolara kaldırdı. Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının yasalara aykırı bir şekilde hayati öneme sahip ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilaçları stokladıkları tespit edildi. Bu kişi ve kuruluşların, aralarında kanser ve virüslere karşı tedavilerde kullanılan ilaçların da olduğu 6 kategorideki yoğun talep gören ilaçları piyasaya vermedikleri belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, stokçular kur artışı ve ithalat gideri gibi sebepleri bahane ederek, bulaşıcı, virütik ve kanser başta olmak üzere 6 büyük kategorideki ilaçları büyük oranda stokladı.
 
KIŞIN ANTİBİYOTİK YOK!
 
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yasalara aykırı şekilde ilaçları depoda saklayan hatta piyasadakileri bile toplayan bu stokçular, kış mevsimine rağmen vatandaşın en çok kullandığı, bulaşıcı ve virütik hastalıkların tedavisinde hayati önemi sahip olan antibiyotikleri depolara kaldırdı. Onlarca kategoride birçok farklı hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçların 'yok, kalmadı, yenileri de alınamıyor' diyerek vatandaşa satılmadığı ilaçlar arasında en fazla; sindirim sistemi ilaçları, tansiyon, ağrı kesiciler, çeşitli kanser ilaçları ve göz ilaçlarının olduğu öğrenildi.
 
'YOK' DENİLEN İLAÇ DEPODA ÇIKTI
 
Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın talimatı ile stokçulara karşı 81 ilde denetim başlattı. İlaçla ilgili her kurum, kuruluş, tedarikçi ve satıcı tek tek incelenecek. 2 haftalık bir süreçte 95'ten fazla depo, eczacı ve üreticiyi denetleyen yetkililer, stoklarda 'vatandaşa kalmadığı belirtilen, ilaçların büyük oranda olduğunu belirledi. Bakanlık, denetimler kapsamında tespit edilen ve hala vatandaşın sağlığıyla oynaya devam eden söz konusu stokçulara kapatma cezası verecek.
 
 

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