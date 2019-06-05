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Hamle işe yaradı! Türkiye’ye beyin göçü

Türkiye, beyin göçünü tersine çevirecek yetenek avı başlattı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi genç yetenekler ile iş dünyasını fuarlarda buluşturdu. 4’ü yurt dışında düzenlenen toplam 12 kariyer etkinliğine, 5 bini yurt dışından 75 bin genç katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi genç yetenekler ile iş dünyasını fuarlarda buluşturdu. 4’ü yurt dışında düzenlenen toplam 12 kariyer fuarına 5 bini yurt dışından 75 bin genç katıldı. Üniversite öğrencileri için açılan stantlarda gençler kendi bölümleriyle ilgili iş imkanları ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgi alma fırsatı buldu. Firmalar ise yaptıkları görüşmelerde gençlere staj ve istihdam imkanı sağladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte kurulan İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan proje ile yetenekli gençlerin eğitim sürecinde tespit edilmesi ve onların iş hayatına kazandırılması için düzenlenen kariyer fuarları tamamlandı.
 
12 FUAR DÜZENLENDİ
 
Kariyer fuarlarında bilgilendirme oturumu, mülakat, atölye çalışması gibi etkinlikler düzenlenerek fuara katılan her gencin şeffaf, yetkinlik ve liyakat temelli işe alım süreçlerini tecrübe etmesi sağlandı.
 
İnsan Kaynakları Ofisi, 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla üniversite öğrencileri ve mezunlarına istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, üniversite adına bakılmaksızın gençlerin kendilerine birer yetenek olduklarının hissettirilmesi, nitelikli gençlerin kamu ve özel sektöre kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının işveren marka değerinin artırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kariyer fuarları düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje kapsamında ülke genelinde 8 yurt dışında 4 fuar gerçekleştirildi.
 
BİNİN ÜZERİNDE FİRMA
 
Yurt içinde Erzurum, Trabzon, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Konya, Gaziantep ve Mersin’de düzenlenen fuarlara 87 üniversiteden katılım düzenlendi. 70 binin üzerinde öğrenci ve mezun, 351’i kamu olmak üzere toplam bin 315 firma fuarda buluştu. Almanya’nın Köln şehrinde başlayan yurt dışı kariyer fuarları, İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Yurt dışındaki kariyer fuarlarında 17’si kamu olmak üzere sektörlerinin lider konumundaki 69 firma, 5 binin üzerinde Türk ve yabancı yetenekle bir araya geldi.
 
TECRÜBE PAYLAŞIMI
 
Kariyer fuarlarında bilgilendirme oturumu, mülakat, atölye çalışması gibi etkinlikler düzenlenerek fuara katılan her gencin kamu ve özel sektörün önde gelen firmalarının şeffaf, yetkinlik ve liyakat temelli işe alım süreçlerini tecrübe etmesi sağlandı. İş ve meslek danışmanları kayıt ve danışmanlık hizmeti sunarken, öğrencilere yönelik olarak CV hazırlama, mülakat, iş arama konularında atölye çalışması gerçekleştirildi.
 
FUAR SAYISI ARTACAK
 
Fuarlarda bazı şirketler, staj ve okul sonrasında çalıştırmak üzere öğrencilerin CV’lerini de topladı. Şirketler bu yöntemle yetenekli ve başarılı öğrencileri eğitim sürecinde keşfetme ve sektöre kazandırma imkanı buldu. Kariyer fuarlarının önümüzdeki sene kapasitesinin artırılarak gerçekleşmesi için de çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki sene fuar sayısında da artış hedefleniyor.
 
(Yeni Şafak)

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