Hammadde ithaline engel kağıtta işsizlik doğurur

Sektör hakkında bilgi vermek için medya ile bir araya gelen Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, atık kağıt ithal edilmesine getirilecek kısıtlamanın sektöre darbe vuracağını belirtti. Sektörün ihtiyacı kağıdı ithal edip, bunu katma değerli ürüne dönüştürerek 4-5 katına ihraç ettiğini anlatan Saral, mevcut düzenin bozulması halinde 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde işten çıkartmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

HAMMADDE İHTİYACI VAR

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Saral “2018’de 725 bin ton hurda kâğıt ithalatına karşın 868 bin ton kâğıt mamul ihraç ettik. Türkiye’de birçok sektör küçülürken biz hızla büyümeye devam ediyoruz. Son açılan fabrikalarla birlikte Türkiye’de bir milyon kişiye istihdam sağlar hale geldik” dedi. Türkiye’de işletmeler küçülürken kâğıt sektörünün yüzde 7 civarında büyüdüğünü belirten Saral, “Biz hammadde ihtiyacımızın yüzde 80’ini iç piyasada toplanan hurda kâğıttan karşılıyoruz. Yüzde 20’sini ithal ediyoruz. 10 milyar dolar aktif büyüklüğü olan bir sektörün sırf ham madde bulamadığı için çarklarını durdurması, ülkemizin menfaatlerine hizmet etmez. Konu gözden geçirilmelidir” dedi.