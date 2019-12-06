12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7692
  • 6,3913
  • 271.69
  • 108808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin Doğu Karadeniz'e mevsimsel göçünün başladığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini söyledi. Hamsi avcılığının Batı Karadeniz'de gün geçtikçe azaldığını ve balığın bölgeyi terk ederek Doğu Karadeniz'e göçe başladığını aktaran Karakaş, "Hamsi hızlı göç eden bir tür. Hamsi batıdan başlayarak göçünü sürdürür, en son Doğu Karadeniz'e doğru gider. Sınırı aşar, oradan Gürcistan'a gider. İzinli olduğu yerlerde avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek güzergahında. Olması gereken yerde." diye konuştu.
 
Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak hamsi fiyatlarında değişkenlik olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
 
"Hamsi Doğu Karadeniz'de bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Son günlerde fırtına nedeniyle balık azaldı. Bu durumda balık fiyatlarında yükselme yaşanıyor. Yarın veya yarından sonra havaların düzelmesiyle hamsi 10 liraya kadar düşer. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tezgahlarda yerini almış durumda. Fiyatları da gayet uygun. Havaların düzelmesiyle rutin duruma gelecektir. Fiyatlar da normal devam edecektir."

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

İlk kez ziyaret etti! 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar
 

POPÜLER HABERLER

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

'Kar safarisi' nefes kesti!

'Kar safarisi' nefes kesti!

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

30 çeşit üretip satıyorlar, siparişlere yetişemez hale geldiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA