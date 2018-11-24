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Hamsi bollaştı balık fiyatları düştü

Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu, tezgahlardaki diğer balıkların fiyatlarında gerilemeye sebep oldu.

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Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine, son bir haftadır özellikle Batı Karadeniz'de bol miktarlarda hamsi avcılığı yapıldığını söyledi.

Hamsinin katma değer açısından ülke adına önemli bir balık türü olduğuna işaret eden Bayrak, "Hamsinin az veya çok olması balık fiyatlarını etkiliyor." dedi.

Bayrak, hamsinin bollaşmasıyla diğer balık türlerinin fiyatında gerileme yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hamsi, Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezidir. Hamsi bir yana, diğer balıklar bir yanadır. Hal böyle olunca hamsinin son günlerde bollaşması satışını da artırdı. Dolayısıyla diğer balık türlerine ilgi azalınca fiyatları da gerilemiş oldu. Eğer bolluk bu şekilde devam ederse fiyatlar düşmeye devam edecektir. İnşallah bölge genelinde hamsi avcılığı giderek artmaya devam eder. Çünkü hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından bu çok önemli."

Bayrak, palamudun artık Türkiye karasularını terk ettiğini vurgulayarak, "Tirsi avcılığı da artmaya devam ediyor. Çinekop avcılığı yapılmaya başlandı. Bir hafta önce 40 liradan satılan çinekop, şimdi 25 liradan satılıyor. Tirsi 5 liradan satışa sunuldu. Hamsi bolluğu fiyatları çok etkiliyor." diye konuştu.

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