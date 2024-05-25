Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 26 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekliyor.

İstanbul'dan aldığı yükü İsveç'e götüren tır şoförü Kemal Can, AA muhabirine, dün geceden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Kapıya ulaşmak için önünde yaklaşık 18 kilometre kuyruk olduğunu belirten Can, "Aşağı yukarı seferlerimiz 10-15 gün sürüyor. Bulgaristan Schengen bölgesine girdikten sonra sıra daha da fazlalaşmaya başladı. Büyük bir ihtimal Bulgaristan yeterli çalışmadığı için bu sıra oluyor." dedi.

Konya'dan Almanya'ya oto parçası götüren Yaşar Kayaalp, her hafta sonu yaklaşık 2-3 gün sıra beklediklerini, sıranın Bulgaristan'dan kaynaklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.