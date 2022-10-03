Avrupa'da enerji kriziyle doğalgaz ve elektrik fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar isyan ediyor, fabrikalar iflas ediyor, dükkânlar kapanıyor. Her ülke fiyat artışıyla mücadele etmeye çalışıyor. Peki Avrupa'da en yüksek elektrik ve gaz kullanan ülke hangisi? Türkiye'de durum ne?

SABAH, Avrupa başkentlerinde konutlardaki doğalgaz ve elektrik fiyat artışını inceledi.

İşte sonuçlar...

29 ülkede yapılan incelemeye göre, Avrupa ülkeleri içinde 1 metreküplük gazın fiyatının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Hollanda'da konutlarda doğalgazın 1 metreküpü 66.59 TL'den (3.6 euro) satılıyor. Hollanda'yı Danimarka, İsveç ve Almanya izliyor.

Danimarka'da 1 metreküp gazın fiyatı 61.16 TL (3.3 euro). İsveç'te bu rakam 46.2 TL (2.5 euro). Avrupa sanayisinin kalbi konumundaki Almanya'da ise 43.32 TL (2.3 euro). Gazda en ucuz ülkeler arasında ise Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna yer alıyor.

LONDRA'DA ARTIŞ YÜZDE 522

Avrupa başkentlerine bakıldığında da fiyatlarda bir yıllık artış korkunç boyutlarda... Ağustos 2021-Ağustos 2022 verilerine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da konutlarda doğalgazın fiyatı yüzde 522 arttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 493, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 466, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 409, İtalya'nın başkenti Roma'da yüzde 188 artış yaşandı. Ankara'da ise konutlarda doğalgazın fiyatı bir yılda TL bazında yüzde 109 arttı.

ELEKTRİĞE EN ÇOK İNGİLİZLER ÖDÜYOR

Enerji tasarrufu önlemleri uygulamaya başlayan Avrupa'da elektrik fiyatları da el yakıyor. 34 ülkede konutlardaki elektrik fiyatlarını inceledik. 1 kilovatsaat başına elektriğin fiyatının en yüksek olduğu ülke İngiltere... İngiltere'de 1 kiolavtsaat elektrik 11.79 TL'ye (0.64 euro) satılıyor.

İngiltere'den sonra Danimarkalılar da elektriği en pahalı kullanan Avrupalılar arasında... Danimarka'da fiyat 10.1 TL (0.542 euro), İtalya'da 9.99 TL (0.541 euro), Hollanda'da 9.38 TL (0.544 euro), Almanya'da ise 9.31 TL (0.507 euro).

TÜRKİYE GAZDA DA ELEKTRİKTE DE UCUZ

Türkiye ise konutlarda kullanılan elektrik de doğalgaz da Avrupa ülkelerinden çok daha ucuz. Ülkemizde 1 metreküp gazın fiyatı 4.72 TL (0.2570 euro). 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı ise 1.45 kuruş (0.07 euro).

100 LİRAYA MAL EDİP 20 TL'YE SATIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğalgaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık.

Cumhurbaşkanımızın da sıkça dile getirdiği özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde de tarife çalışmalarını da sürdürüyoruz. Yani hâlihazırda doğalgaza konut bazında baktığımızda bugün itibarıyla yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya aldığınız bir ürünü 20 TL'ye satmaktan bahsediyoruz. Arz güvenliğiyle ilgili tedbirlerimizi de aldık" demişti.

* Avrupa'da ağustos konut elektrik fiyatları (EPDK'nın 2022 yılı 3. çeyrek (Ağustos) düşük kademe tarifesine göre hesaplanmıştır. Türkiye'de Eylül 2022 dönemi kwh başına mesken elektrik fiyatı 1.73 TL'dir)