Hasadı bitmeden yüzde 80'i satıldı

Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının tarladan toplanmadan büyük bölümü satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, hasadına henüz başlanan kestane kabağı için sabah erken saatlerde tarlaya gidiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların bir yıl boyunca bozulmadığını söyledi.

Bu yıl verim artışı beklediklerini anlatan Gezen, "2005 yılında kurulan barajla bölgeye gelen su sayesinde üretilen kabak miktarı bin tona ulaştı. Biz bu konuda çok iddialıyız, festivallerimizi yapıyoruz. Kabağımızın ne kadar kaliteli, dayanıklı olduğunu gezdiğimiz yerlerde anlatıyoruz." dedi.

"Bu yıl hedefimiz bin ton kabak üretimi yapmak"

Kabakların yeterli olgunluğa ulaştığında kesim işlemine başlandığını vurgulayan Gezen, şöyle devam etti:

"Kabaklar yeterli olgunluğa ulaştılar. 15 günlük güneşleme evresi için kesimine başladık. Geçen yıl bin ton üretim oldu. Bu yıl hedefimiz bin ton kabak üretimi yapmak. Hedefimizi de yakalayacak gibi duruyoruz. Şu anda daha tarlasında 800 ton kabağımız satıldı, kaporaları alındı. Bunun tamamı iç piyasaya İstanbul, Rize, Çorum, Ankara, Bursa gibi vilayetlere verildi. Kabaklarımız ilgi görüyor ki tarlasında hasat edilmeden alıcı buluyor."

Dondurma ve reçellerde bile kabağın kullanıldığını aktaran Gezen, "Özellikle Türkiye'de tatlıda kullanılıyor ama reçelini böreğini yapan işletmeleri de tanıyoruz. Geçen yıl Bilecik'te lokumda kullanıldığını gördük ve çok güzel oldu. Dondurmada da kullananlar var." ifadesini kullandı.