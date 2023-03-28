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Ekonomi

Hasat başladı: Kilosu 50 TL

Mersin'in Silifke ilçesinde yılın karadut hasadı örtü altında yapılmaya devam ederken kilogramı yurt dışına 50 liradan satılmaya başlandı.

IHA28 Mart 2023 Salı 09:09 - Güncelleme:
Hasat başladı: Kilosu 50 TL
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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen karadut hasadı devam ediyor. Çileğe alternatif olarak dikimi yapılan karadutun, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderildiği, bir kısmının ise Katar'a ve Dubai'ye ihraç edildiği bildirildi. Ocak ayında başlayan hasadın Mayıs ayına kadar belirli aralıklarla süreceği ifade edildi.

İklim şartları nedeniyle geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaşan karadutun bakımının kolay yapıldığını belirten üretici tüccar Ayhan Eski, fiyatından da veriminden de memnun olduklarını söyledi.

Karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Eski, "Silifke ilçemizde Ocak ayında başlayan dut hasadımız Mayıs ayına kadar sürecek. Dutlarımız kaliteli, gübresiz ve ilaçsız yetişiyor. Tüketimi çok güzel. Şu an piyasa değeri halde 35 ile 40. İhracata da Dubai ve Katar'a 45 ila 50 lira civarı gidiyor. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.

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