Hasatta verimli yıl

Türkiye genelinde son yılların en iyi hasat dönemi yaşanıyor. Özellikle Trakya bölgesinde yağan yağmurlar rekolteyi artırırken harran Ovası’nda da yüksek verim artışı yaşanıyor. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu söyledi. Saygı, Tekirdağ’da 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, “Geçen yıla göre bu yıl verimler daha güzel. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Bu yıl buğday, üreticiyi memnun edecek. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak” dedi.

35 YILDIR BİR İLK

Trakya’da bu yıl buğday için verimli bir yıl olacağını ifade eden İncehasan “Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre dönümde 500-600 kilo buğday bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye Tohumcular Birliği ve Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, 35 yıldır bu mesleğin içerisinde olduğunu ve buğday hasadında ilk defa böyle güzel bir yıl gördüğünü belirtti. Bunu tohum ıslah çalışmalarına bağlayan Eser “Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde, nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Kendi şartlarımızla Avrupa’dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa’nın İngiltere’nin, Avrupa’nın ekolojisi ile Türkiye’nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa’da bin milimetre” dedi.