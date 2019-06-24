Hasatta verimli yıl
Türkiye genelinde buğday hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Trakya’da son 35 yılın en iyi verimi elde edilirken yerli ürünle birlikte Harran Ovası’nda da yüzler gülüyor.
Türkiye genelinde son yılların en iyi hasat dönemi yaşanıyor. Özellikle Trakya bölgesinde yağan yağmurlar rekolteyi artırırken harran Ovası’nda da yüksek verim artışı yaşanıyor. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu söyledi. Saygı, Tekirdağ’da 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, “Geçen yıla göre bu yıl verimler daha güzel. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Bu yıl buğday, üreticiyi memnun edecek. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak” dedi.
35 YILDIR BİR İLK
Trakya’da bu yıl buğday için verimli bir yıl olacağını ifade eden İncehasan “Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre dönümde 500-600 kilo buğday bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye Tohumcular Birliği ve Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, 35 yıldır bu mesleğin içerisinde olduğunu ve buğday hasadında ilk defa böyle güzel bir yıl gördüğünü belirtti. Bunu tohum ıslah çalışmalarına bağlayan Eser “Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde, nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Kendi şartlarımızla Avrupa’dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa’nın İngiltere’nin, Avrupa’nın ekolojisi ile Türkiye’nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa’da bin milimetre” dedi.
Şanlıurfa’nın buğdayına yurtdışından talep
Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde haziran ayının başında başlayan hasat yüz güldürüyor. Yaklaşık bir milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirilen işletmede büyük bölümü sulu tarım yapılan toplam 630 bin dekar alandaki buğday, mercimek ve arpa hasadında 207 biçerdöver, 125 kamyon ve 664 işçi görev alıyor. Hasadın ardından Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde tercih edilen ve hemen hemen bütün iklim şartlarında güzel verim elde edilebilen ‘Ceyhan 99’ çeşidi ekmeklik buğdaydan 50 bin tonun tohumluk olarak ihraç edilmesi bekleniyor. İşletmenin Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, “Yaklaşık 2 yıldır buğday ihracatımız vardı ve her yıl talep artıyor. Geçen yıl yaklaşık 20 bin ton gönderdik, bu yıl ise 50 bin ton gönderme hedefindeyiz” dedi.
Yerli ürünle Harran’da verim yüzde 40 arttı
Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tahıl ıslah biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Memduh Serdar Polat, “Beklentimizin üzerinde verim sağladık. İstasyonda 800 dekar alanda ekim yapmıştık. Sulu alanlarda dekara 950 kilogram, kuru alanlarda ise yaklaşık 500 kilogram ürün ele ettik. Bu çok güzel bir sonuç.” dedi.
GELİR DE ARTACAK
Yerli üretimin daha da artacağını belirten Polat “Bu yerli tohum çeşitlerimiz tahıl pazarında önemli yerlere gelmemizi sağlayacaktır. Ürünlerimiz deneme aşamalarını bitirmek üzereyiz. Çiftçilerimize 2022 yılında yerli buğday tohumlarımızı sunacağız. Çiftçilerin yerli tohumu tercih etmeleri durumunda hem verimde güzel sonuçlar alacak hem de pazarda çokça talep edilecek olan ürün yetiştireceğinden dolayı geliri de artışmış olacak” dedi.
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