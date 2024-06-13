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Ekonomi

''Hastalıklı ithal etin parası peşin ödendi'' iddiasına Et ve Süt Kurumu'ndan yalanlama

Et ve Süt Kurumu (ESK), bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'hastalıklı ithal etin parası peşin ödendi' iddialarının tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
''Hastalıklı ithal etin parası peşin ödendi'' iddiasına Et ve Süt Kurumu'ndan yalanlama
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ESK'den yapılan yazılı açıklamada, kamu ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından ithal edilen etlerden gıda güvenilirliği kapsamında, yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti ette hijyen standartlarına aykırı "salmonella pozitif" görüldüğü ve bu nedenle Satın Alma/Muayene Komisyonunca ürünlerin reddedildiği kaydedildi.

Etlerin dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alındığı ve yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekildiğinin vurgulandığı açıklamada, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yediemin deposunda tutulan bir parti etin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 11 Haziran'da imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, imha işleminin Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesislerinde Et ve Süt Kurumu, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, belediye yetkilileri ve ilgili firma temsilcisi nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı sosyal medya organlarında etlerin analizleri ve muayene kabulleri yapılmadan yani mahreç ülkeden çıkmadan parasının peşin ödendiğine ilişkin iddiaların tamamı asılsızdır. Kurumumuzun tüm alımları kamu ihale mevzuatı kapsamında yapılmakta olup muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parası peşin ödenmemektedir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları titizlikle uygulanmaktadır."

  • Et ve Süt Kurumu
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