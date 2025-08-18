Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını bildirdi.

Masatlı, havalimanında yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin havalimanına da ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Havalimanının, aldığı hasara rağmen ekiplerin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Masatlı, sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Masatlı, havalimanında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde ivedi şekilde Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni devreye almıştır. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

- SEFER SAYISI 21'DEN 49'A ÇIKARILACAK

Havalimanının, 1. etap işlerinin ivedilikle tamamlanıp daha yüksek kapasitede hizmet vermesi için 1 Ağustos'ta uçuşlara kapatıldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun mesaisiyle 1 Eylül itibarıyla çok şükür ki Hatay Havalimanı'mızı tekrar uçuşlara açıyoruz. 1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre ebatındaki yeni yardımcı pist, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolu, yeni apron, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanarak devreye alınacaktır. Yeni pist ve apronun hizmete girmesiyle Hatay Havalimanı'nda önemli bir kapasite artışı sağlanacaktır. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanları seferlerine ilave olarak bir müjde vermek gerekirse de deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır."

İlk etabın ardından, ana pist inşaatı, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre yolu ve duvarı imalatları ile diğer destekleyici altyapı imalatlarının aşamalı olarak devam edeceğini dile getiren Masatlı, bu çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin Hataylılara yakışacak şekilde yükseltileceğini vurguladı.

Masatlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren söz verdikleri gibi Hatay'ın dünyada marka şehir olması adına seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Hatay'ın mega projelerinin bir bir devreye alındığını belirten Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın eskisinden daha güzel, güçlü ve sağlam olması, her alandaki potansiyelini en yüksek derecede kullanabilecek bir şehir olarak gelişimi için çalışılmaktadır. 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak uçuşlarımızın Hatay'ımıza, Hatay'ımızı ziyaret edecek Hatay sevdalılarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."