''Hava kargoda 7. olduk hedefimiz ilk 3’e girmek''
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldiklerini söyledi. Aycı “Hedefimiz önce ilk 5’e, sonra da ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk 3 hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldiklerini belirterek “Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek” diye konuştu.
SEKTÖRE IŞIK TUTACAK
Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından ‘İleriye Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilen ‘UTİKAD Zirve 2019’un açılışında yaptığı konuşmada, zirvede ele alınan konuların sektöre ışık tutacağını ve yeni ufuklar kazandıracağını söyledi. Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistiğin de birlik çatısı altında olduğunu bildirdi.
YÜZDE 80 BÜYÜDÜK
Aycı, THY’nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle büyüme planlarında, merkeze yerleştirdiklerini ifade etti. Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
İstanbul’un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY’nin uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.
Suriye bağımsızlık meselesi
İlker Aycı, Suriye meselesinin bölgesel tehdit olmaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti: “Suriye meselesi, Türkiye’nin milli bağımsızlık meselesi oldu. Ayrıca bu durum bizim ekonomimiz, mal ve hizmet ticaretimiz açısından da çok kıymetli sonuçları olacağını düşünüyorum. Bir yandan da şunları görüyoruz ki artık bazı ülkeler dünya siyasetini düzenlemek, ülkelerin sınırlarını değiştirmek, kendi işine geldiği gibi dünya şekillendirmekle ilgili alışkanlıklarını geride bırakması gerekiyor. Değişen dünyaya ayak uydurmaları, yeni bölgesel güçlerle uzlaşmaları, bu ülkelerin etrafındaki tehditleri daha iyi anlamaları gerekiyor. Ülkeler birbirlerini, farklı görüşte olduğu zaman ekonomik ambargolarla tehdit etmemeli. Bu anlamıyla da Suriye krizinin bağımsızlık ve güvenlik meselemiz olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnşallah kahraman ordumuz kahramanca işler yaparak görevi tamamlayacak.”
THY yüzde 82.9 doluluğa ulaştı
Türk Hava Yolları (THY) eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY bu yıl eylül ayında 6.7 milyon yolcuyla yüzde 82.9 doluluk oranına ulaştı. Eylül ayında dış hat doluluk oranı yüzde 82.5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 olarak kayıtlara geçti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6.2’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında da yüzde 5.5’lik artış görüldü. Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11.8 ile Afrika, yüzde 11.5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11.4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10.7 ile Avrupa katkı sağladı. 9 aylık sonuçlara göre ise yaklaşık 56.4 milyon yolcu taşındı.
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