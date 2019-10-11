''Hava kargoda 7. olduk hedefimiz ilk 3’e girmek''

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldiklerini belirterek “Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek” diye konuştu.

SEKTÖRE IŞIK TUTACAK

Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından ‘İleriye Dönüşüm’ temasıyla gerçekleştirilen ‘UTİKAD Zirve 2019’un açılışında yaptığı konuşmada, zirvede ele alınan konuların sektöre ışık tutacağını ve yeni ufuklar kazandıracağını söyledi. Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistiğin de birlik çatısı altında olduğunu bildirdi.

YÜZDE 80 BÜYÜDÜK

Aycı, THY’nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle büyüme planlarında, merkeze yerleştirdiklerini ifade etti. Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY’nin uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi.