Hava yoluyla 5 yılda 92,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye son yıllarda kara, deniz ve hava yolu taşımacılığında yaptığı yatırımlarla bu alanlarda birçok ilke imza attı. Bu yatırımlarla ülkedeki raylı sistem, otoyol, tünel, liman ve havaalanı sayısının hızla arttığı görüldü. Bu kapsamda 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısı son açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 26'dan 58'e yükselirken, bu durum buralardan yapılan ihracat rakamlarında da kendini gösterdi.

Ülkeden 2019'da 14,8 milyar dolarlık ürün hava yolu ile ihraç edildi. Dünyada ulaşımı durma noktasına getiren Kovid-19 salgınıyla 2020'de Türkiye'den hava yolları ile 12,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Salgına yönelik alınan tedbirlerin etkisiyle 2021'de 18,7 milyar dolara çıkan hava yollarından yapılan ihracat, 2022'de 20,7 milyar dolara, 2023'te ise 25,5 milyar dolara ulaştı. Böylece 5 yılda yapılan ihracat 92,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken hava yolları ile yapılan ihracat yüzde 71,8 artmış oldu.

Öte yandan bu yılın ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 ayda da hava yolu ile yapılan ihracatın arttığı görüldü. Bu dönemde ülkeden hava yolu ile 14,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar seviyesindeydi.

- ASLAN PAYI DENİZ YOLUNDA

Türkiye'den yapılan ihracatın taşıma yöntemlerine bakıldığında en yüksek payın deniz yolunda olduğu görüldü. 2019 yılında yapılan 180,8 milyar dolarlık ihracatın 109,1 milyar doları deniz yolu ile yapıldı. 2020'de 169,6 milyar dolarlık ihracatın 100,9 milyar doları, 2021'de 225,2 milyar dolarlık ihracatın 133,7 milyar doları, 2022'de 254,2 milyar dolarlık ihracatın 150,3 milyar doları ve 2023'te 255,6 milyar dolarlık ihracatın 143,3 milyar doları deniz yoluyla gerçekleştirildi.

Bu yılın 7 ayına bakıldığında ise 148,7 milyar dolarlık ihracatın 83,7 milyar dolarlık kısmının deniz yolu yapıldığı gözlendi.

2019-2024 yıllarında aylık bazda hava yolu ile yapılan ihracat (bin dolar) :