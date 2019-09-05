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Havacılık ve uzay sanayine  4.5 milyar liralık teşvik

Türkiye’nin son dönemde havacılık ve uzay alanındaki çalışmaları hız kazanırken, bu sektörlerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara dikkat çekici miktarda teşvik sağlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 520 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. 

3 BİN 223 KİŞİYE İŞ

Bu projeler tamamlandığında 3 bin 223 kişiye istihdam sağlanması planlandı. Aynı dönemde teşvik belgesi verilen hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımlarının 35’i yerli, 6’sı yabancı sermayeli yatırımlardan oluştu. Teşvik belgesi verilen yatırımların 9’unu komple yeni yatırımlar oluşturdu ve bunların toplam yatırım tutarı 114 milyon lira olarak hesaplandı. 

6 AYDA 8 PROJE GELDİ

Havacılık ve uzay sektöründe geçen yıl sabit yatırım tutarı 1 milyar 910 milyon lira olan 17 proje için teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın ilk yarısında sabit yatırım tutarı 347 milyon lira olan 8 proje için teşvik belgesi hazırlandı. Bu yıl teşvik alan yatırımlar arasında, insansız hava aracı (İHA) üretimi, uçak ve helikopter parçaları imalatı, hava ve uzay taşıtlarının aksam ve parçaları, elektronik kontrol paneli gibi projeler yer aldı.

TEŞViKTE iÇ ANADOLU LiDER

Coğrafi bölgelere göre incelendiğinde, son 5 yılda havacılık ve uzay yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge İç Anadolu oldu. Bu dönemde bölgede sabit yatırım tutarı 3 milyar 417 milyon lira olan 30 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlenirken, bin 411 kişilik istihdam planlandı. Aynı dönemde İç Anadolu Bölgesi’ni Marmara izledi. Bu bölgede, 2014-2018 döneminde 8 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lira, istihdam sayısı ise bin 735 olarak öngörüldü. 

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