Havalimanında kış tatbikatı

İstanbul Havalimanı’nda kışa hazırlık çalışmaları ve karla mücadele ekipmanlarını yakından inceleyen Keskin’in İGA yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına eylül ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Keskin’in tatbikatta da bizzat yer aldığı belirtildi. Tatbikatın havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapıldığı, bir firma tarafından yeni üretilen ve deneme amacıyla havalimanında bulunan iki yeni aracın da test edildiği kaydedildi.