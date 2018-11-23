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Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

BDDK’nın kredi kartlarında yönetmelik değişiklik taslağı ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik değişiklik tastağı hazırladı.

Taslak ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

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