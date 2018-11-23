Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik değişiklik tastağı hazırladı.

Taslak ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.