Hayvansal gıdaya teknolojik takip

TEDAVİDE ÇIĞIR AÇTI

Pakdemirli, veteriner tıbbi ürünler için bu yıl hayata geçirilen e-Reçete ve İlaç Takip sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu sistemle çiftlikten sofraya güvenilir gıda için önemli bir adım attıklarına işaret eden Pakdemirli, halk sağlığı için kurulan sistem sayesinde ilaç kullanımından kaynaklı gıdada kalıntı riskini her aşamada izlediklerini, kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini veya süt, yumurta gibi uygunsuz ürünlerin pazara arzını engellediklerini söyledi.

Pakdemirli, birbirine entegre bu uygulamaları, veteriner hekimler ve eczacıların ücretsiz olarak hizmetine sunduklarına dikkati çekerek, şimdiye kadar e-Reçete Sistemi’ne 16 bin 782 veteriner hekim, İlaç Takip Sistemi’ne de 10 bin 613 veteriner hekim ile 25 binden fazla eczacıyı kaydettiklerini bildirdi. Sistemin işleyişine ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, “Bir işletmedeki hayvanları muayene eden veteriner hekim, hasta hayvanı kulak küpesine göre sistemden işaretliyor, yazması gereken ilaçları elektronik ortamda reçete ediyor. Sistemde hayvanın ilaçtan ne zaman arınacağı, etinin ve sütünün ne zaman kullanılabilir hale geleceği gösteriliyor. İlaç kalıntısı geçmeyen bir hayvanı mezbahaya götürüp kestiremiyorsunuz” dedi.

60 bin ton et halka indirimli ulaştı

Et ve Süt Kurumu tarafından, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında A101, BİM ve Migros mağazalarına yaklaşık 60 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi.

BİR YIL TAMAMLANDI

Üç mağazada 1 Kasım 2017’de başlayan indirimli et satışı uygulaması bugün birinci yılını doldurdu. ESK, uygulama kapsamında kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalamıştı. Daha sonra bu marketler zincirine Migros da eklendi ve ucuz satış noktası 13 binden yaklaşık 15 bine yükseldi.