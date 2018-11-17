Temeli atılmadan önce ve Gezi eylemlerinde inşaatın durdurulması yürütülen tüm saldırılara rağmen 29 Ekim’deki tarihi açılış sonrası hizmete giren İstanbul Havalimanı’na yönelik hazımsızlık sürüyor. Bu hazımsızlığın son örneği ise dün sosyal medyada paylaşılan sular altında kalmış bir apron ve terminal videoları oldu. Oysa görüntülerden birinin 31 Ağustos 2017’de Mexico City Havalimanı’ndan çekilmiş video görüntüsü olduğu anlaşıldı. Yayınlanan videolardaki bir diğer görüntü ise Kuveyt’teki çatısından sular akan havalimanından paylaşıldı. İstanbul Havalimanı’ndan henüz THY dışında herhangi bir uçuş olmazken, havalimanı görüntülerinde Lufthansa ve KLM şirketlerinin uçakları da yer aldı.

OLMAYAN MAĞAZA

Bir diğer görüntüde ise terminal binasının çatısından İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams’ın bulunduğu alana çatıdan akan suların yayınlandığı görülürken İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA Airport, bu markanın henüz havalimanında mağaza açmadığını söylediler. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA Airport, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ayrıca sosyal medyadan da esprili bir şekilde yanıt verdi. İGA Airport’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımda, “Bir yolcumuzun yanlışlıkla yere döktüğü su dışında terminalimizde ıslak bir yer yok” ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞ DA FARKETTİ

Paylaşımlardaki kötü niyeti vatandaş da farkederek sosyal medya üzerinden tepkisini ortaya koydu. Bir vatandaş “Niyet kötü olunca Kuveyt’teki olay Türkiyeymiş gibi sunulur” derken bir başka vatandaş ise paylaşımında “Ben şu an o havalimanında çalışıyorum. Bu tamamen yalan bir haber ve video. Ne bzim dikey kolanlar bu kadar ince ne de bizim tavanlarda böyle saçma sapan kiriş ve ışıklandıran spotlar yok” dedi.