Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

- Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,

- Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,

- Mart ayında toplam 15.3 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.