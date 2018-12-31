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Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.

  • DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
 
 
- Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,
 
 
- Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,
 
 
- Mart ayında toplam 15.3 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. 

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