Hazine ilk üç ayda 32.3 milyar liralık iç borçlanma yapacak
Hazine, yılın ilk üç ayında 44.4 milyar liralık borç servisine karşılık, 32.3 milyar lira iç borçlanma yapacak.
- DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,
- Şubat ayında toplam 22.7 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 21.8 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması,
- Mart ayında toplam 15.3 milyar TL´lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL´lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.