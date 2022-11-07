Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Üçüncü çeyrekte de inşallah büyüme rakamlarını tekraren göreceğiz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Kartal'da yapılan buluşmayla devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kartal ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Dünyanın son 3 yıldır ciddi bir pandemi sürecinden geçtiğini, o süreçte dünyada kapanmaların yaşanması, lojistik zincirinin kırılması gibi durumların ekonomide bazı sıkıntılara yol açtığını hatırlatan Gürcan, özellikle pandeminin ardından gerçekleşen Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber enerji fiyatlarında da çok ciddi artışlar olduğunu, bunların hem dünyada hem de Türkiye'de ciddi etkiler gösterdiğini söyledi.

Gürcan, fiyat artışlarının hem cari dengedeki açığa hem de fiyatlardaki oynaklığa sebep olduğunu, yine aynı şekilde doğal gaz fiyatlarında da çok ciddi artış kaydedildiğini aktardı.

Küresel gıda ve tarım fiyatlarının son dönemde düşüşler gösterdiğini, özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla buğday fiyatlarında ciddi düşüşler olduğunu ifade eden Gürcan, emtia fiyatlarına bakıldığında da son dönemde bir miktar düşüş gözlenmekle beraber yine enerji fiyatlarındaki artışın çok rahatlıkla görülebildiğini kaydetti.

Gürcan, "Merkez bankaları faiz artışlarıyla finansal sıkılaştırmalara devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankasının agresif olarak faiz artışları devam ediyor. En son 75 baz puanlık bir artış yaptılar. Bu da özellikle ABD'de 10 yıllık devlet tahvili faizlerini yüzde 4,16'ya kadar çıkardı. Çok ciddi bir faiz artışını görebiliyoruz. Bu da devlet tahvillerine yansıyor." diye konuştu.

Faiz artışlarının küresel büyümeyi de yavaşlattığına işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki artış devam ederken faiz artışlarıyla beraber sıkılaşma devam ediyor. Şu anda büyüme bütün dünyada yavaşlarken, enflasyondaki artışlar da devam ediyor. Baktığımızda, küresel ekonomi ve ticaret büyümesi için tahminler aşağı yönlü güncelleniyor. IMF'nin 2022 yılı küresel ticari büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 4,3'e revize edildi. Yine aynı şekilde gelişmekte olan ekonomilerde de aşağı yönlü revizeler devam ediyor. Ancak baktığımızda Türkiye'miz geçtiğimiz 2 çeyrekte yüzde 7,6'lık büyümesiyle ender büyüyen ülkelerin başında olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde dünyada 2 ülke büyümüştür. Çin ve Türkiye. Bugün itibarıyla da ilk 2 çeyrekte Türkiye 7,6'lık büyümeyle 2022 yılında da büyümesini gerçekleştiriyor. Baktığımızda, son 8 çeyrektir büyüyen ender ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye, 8 çeyrektir hızla büyümesini devam ettiriyor ve ortalamanın üzerinde bir seyir gösteriyor. Üçüncü çeyrekte de inşallah büyüme rakamlarını tekraren göreceğiz. Öncü göstergeler zaten bunu gösteriyor. 3'üncü çeyrekte de büyüme rakamlarımız sürecek."

Türkiye'de kapasite kullanın oranının sanayide güçlenerek devam ettiğini, ülkenin Türkiye Ekonomi Modeli ile yatırımı, üretimi, ihracatı artıran, işsizliği azaltan bir ekonomi modeline başvurduğunu aktaran Gürcan, bu sayede kapasite kullanım oranlarının 72,4 civarında devam ettiğini söyledi.

- "KOBİ SAYISI 2021 YILINDA 3,6 MİLYONA ULAŞMIŞTIR"

Son 20 yılda KOBİ'lere verdikleri destekler sayesinde 2003'te 1,7 milyon olan KOBİ sayısını 2021 sonu itibarıyla 3,6 milyona çıkardıklarını bildiren Gürcan, şöyle devam etti:

"2003'te KOBİ sayısı 1,7'iken, 2021 yılında yaklaşık 2 katını da aşarak 3,6 milyona ulaşmıştır. KOBİ'yle çalışan kişi sayısı 2003'te 5,2 milyonken, bugün itibarıyla 11,5 milyon kişi olmuştur. Bu da KOBİ'lerimizin güçlü büyümesini gösteriyor. Özellikle KOBİ'lerimizin toplam ve ticari kredi büyüme oranlarında yüzde 39,6 ile geçmiş dönemlerin çok çok üzerinde bir kredi genişlemesi var. İstihdamda da güçlü bir toparlanma var. Özellikle pandemi sürecinde düşen işçi, çalışan sayımız pandeminin ilk çeyreğinden sonra hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Çalışan sayımız hızlı bir artış göstererek 31 milyon kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranımız da 14,1'den 9,6'ya düşmüştür. Bu düşüş de devam edecektir.

Türkiye, istihdam artışında diğer ülkelere göre pozitif ayrışmış ve salgın öncesine göre istihdamını en hızlı artıran ikinci ülke olmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ortaya koyduğu Türkiye Ekonomi Modeli ile beraber ihracatımızda çok ciddi bir toparlanma oldu. Şu anda yıllık baktığımızda 253,1 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Bu yılın ilk 10 ayında sürekli olarak rekorlar kıran bir ihracat performansı gösterdik."

Bu artışın devam ederek hem yatırımların artmasına hem işsizliğin azalmasına hem de cari dengenin daha da olumlu noktalara ilerlemesine şahit olunacağını aktaran Gürcan, Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın da hızla yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerine de değinen Gürcan, bu alanda pandemi sonrası hızlı bir yükseliş gerçekleştirildiğini kaydetti. Gürcan, "Dünyada aldığımız payı yüzde 3,4'e çıkardık. Bu da Türkiye için ciddi bir toparlanma. Bu sene turizm gelirlerimizi 44 milyar dolar hedefliyoruz. Yıl sonu itibarıyla Türkiye toplam ziyaretçi sayısını 50 milyon turiste çıkartırken, turizm gelirlerinden de beklentimiz 44 milyar dolar olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, bankacılık sektörüne ilişkin bilgi verirken, çiftçilere verilen destekler ve enflasyonla mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.