Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan enflasyon açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Eyüpsultan'da yapılan buluşmayla devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti Eyüpsultan ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, "Ekonomi Buluşmaları" toplantılarının Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Bakan Yardımcılığı döneminde kendisi tarafından başlatıldığını hatırlatarak, toplantıların devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu ayrıştığını, enerji ve altın harici ihracatın ithalatı karşılaşma oranının son yıllarda iyileşme gösterdiğini ve yüzde 96,8'e yükseldiğini aktaran Gürcan, hedeflerinin ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 100 yaparak dış ticaret dengesini sağlamak ve cari fazla vermek olduğunu bildirdi.

Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğine ve yüksek faiz artışlarıyla birlikte parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına işaret eden Gürcan, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini belirtti.

- "165 ÜLKE ARASINDA 131 ÜLKE NEGATİF REEL FAİZ VERİYOR"

Mahmut Gürcan, bu yıl için Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık turizm geliri ve 47 milyondan fazla turist beklediğini belirterek, bu rakamların pozitif anlamda gelecek günlerde güncellenebileceğine işaret etti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Gürcan, "Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar özellikle geçen yılın 11. ayıdan itibaren çok ciddi bir artış oldu. Ocak ayından bu yana artan enflasyon bugün itibarıyla yüzde 83,45'e geldi. Aylık yüzde 11'leri gördüğümüz enflasyon artışı, eylülde 3,08, ağustosta 1,46 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarında yatay seyre geçtik. Enflasyonda gelecek yılın şubat ayından itibaren düşüşlerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini vurguladı.



Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini aktaran Gürcan, yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini belirtti. Gürcan, şunları kaydetti:

"Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Zamanla Türkiye sanayisi güç kaybeder, artık mandalı dahi ithal eder duruma gelirdik. Biz zaten bunu daha önceki yıllarda dönem dönem yaşadık. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik. Biz işsizliği düşürmeyi sağladıysak, ihracat rakamlarını artırdıysak bundaki en büyük etkenin politika faizimizin düşük olması diyebiliriz. "

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı.

- "VERGİ POLİTİKALARIYLA VATANDAŞLARI, ESNAFI VE REEL SEKTÖRÜ DESTEKLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, vergi politikalarıyla vatandaşları, esnafı ve reel sektörü desteklediklerine dikkati çekerek, asgari ücreti vergi dışında bıraktıklarını ayrıca ücret geliri elde edenlerden de asgari ücret kadar gelirini vergi dışı bıraktıklarını söyledi. Gürcan, tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdıklarını ve basit usulde vergiyi istisna ettiklerini söyledi.

Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaldığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Benzinde yüzde 55,3'lük yükü 27,5'e, yine aynı şekilde motorinde 46,8'lik yükü 22,8'e düşürdük. Akaryakıtta şuan ÖTV tutarı yaklaşık 2 lira. Bahsedildiği gibi yüksek rakamlarda bir ÖTV alınmıyor akaryakıtta. Sadece 2 lira 25 kuruş civarı ÖTV alışı var. 2021 yılında toplam 154,2 milyar lira vergi alacağından feragat ettik. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Yine aynı şekilde enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılında 277,8 milyar liralık bir vergiden feragat etmiş olacağız."

