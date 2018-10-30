Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı.' dedi.
Türkiye'ye yönelik gerçekleşen ekonomik saldırılar ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 piyasalara güven veren bir yıl olacak. 12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldık." dedi.
10 Ağustos planını yapanların duvara tosladığını söyleyen Albayrak, "Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı." ifadelerini kullandı.
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