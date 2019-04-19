13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8123
  • 6,5472
  • 238.348
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bankacılarla toplantı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikaları, sektör temsilcileri ile gerçekleştirdikleri kapsamlı istişare toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bankacılık sektörü ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) de katılım gösterdiği toplantıya ilişkin olarak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." ifadesini kullandı.

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

35 milyon lira kayıp

35 milyon lira kayıp

ABD'den işgal girişimine destek

ABD'den işgal girişimine destek

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi
 

POPÜLER HABERLER

Gece yarısı kaldırımları yıkadı

Gece yarısı kaldırımları yıkadı

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA