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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ekonomide öncelikli stratejileri paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nda yeni ekonomi programını ve ekonomide öncelikli stratejileri paylaştıklarını kaydetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, toplantıda yeni ekonomi programı ve ekonomide öncelikli stratejilere ilişkin düşüncelerini partililerle paylaştıklarını ifade etti.

 

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