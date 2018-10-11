Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti" diyen Albayrak açıklamasında, "ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık." ifadelerine yer verdi.
Bali’de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti. pic.twitter.com/5ixtWvbrdV— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Ekim 2018
Bakan Albayrak, "Bali’de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık." dedi.
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