Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak toplantıda Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve stratejilerini anlattığını ifade etti.