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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı açıklamada Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Albayrak toplantıda Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve stratejilerini anlattığını ifade etti.

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Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;  Bu yılki Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren yatırım şirketi Franklin Templeton Investments’ın fon yöneticileri ve piyasa analistlerine Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nı ve stratejilerini anlattık.

 

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