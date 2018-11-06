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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gıda enflasyonu ile mücadelede kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

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