Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gıda enflasyonu ile mücadelede kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/puGqVIRt0M — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 Kasım 2018