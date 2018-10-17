Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Üretim hamlemizle yeni bir başarı hikayesi yazacağız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Sanayi Konseyi'nde reel sektörün önemine vurgu yaptı ve '16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi, üretim hamlemizle yeni bir başarı hikayesi yazacağız' dedi.