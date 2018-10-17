Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Üretim hamlemizle yeni bir başarı hikayesi yazacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Sanayi Konseyi'nde reel sektörün önemine vurgu yaptı ve '16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi, üretim hamlemizle yeni bir başarı hikayesi yazacağız' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel ekonomiye ilişkin stratejileri TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde birlik başkanlarıyla paylaştı.
Berat Albayrak, attığı tweet'te "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız." ifadelerine yer verdi.
Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi’nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Ekim 2018
16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız. pic.twitter.com/EEZ9C9EbuW
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