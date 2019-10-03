Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki Finans Merkezi'nde A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

- Hakikaketten Türkiye son bir yılda tarihi süreçten geçti. Geçtiğimiz son bir yılda yaşananlardan sonra enflasyon, cari denge başta olmak üzere Türkiye beklentilerin aksine çok önemli kazanımlar elde etti. Türkiye bugün geçmişteki tüm ekonomik reflekslerde yaşadıklarından yapısal dönüşümlerini güçlendiren altyapıyı kurmaya hızla gidiyor. Son yılda yaşanan iki seçime rağmen TÜFE ve ÜFE'den en düşük rakamlara ulaştık. Ekim, Kasım, Aralık'ta hafif dalgalanmayla birlikte yüzde 12 seviyelerinde enflasyonu kapayacağımızı düşünüyorum. Bugünkü enflasyon rakamları, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini düşünüyorum.

-Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar sadece son bir yıllık süreçte yapısal alanda önemli adımlar atma sürecini başlattık. Büyüme kapasitesi itibarıyla ciddi potansiyeli olan bir ülke olarak dengeyi yönettik. Son bir yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını hedefliyoruz.

-Siyasi belirsizlik süreci geride kaldı. Özellikle son 3-4 aydır bütün küresel olumsuz iklime rağmen Türkiye pozitif ayrışıyorsa, bu çok önemli. Faizlerdeki yüzde 25-26-27'lik faizler yüzde 11-12'lere geriledi. Mayıs'tan bu yana borsa yüzde 50'den fazla prim yaptı.

-İhracatta 2019 gibi zor bir yılda çok iyi bir performans sergiledik. Bu ay kritik bir ay. Geçtiğimiz yıldan bu yana piyasadaki kişiler "Kur yükseldiği için stoktan yiyorlar" dedi. Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.