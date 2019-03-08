Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da konuşuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşmasınsan satırbaşları;
-Ayrımcılığın ülkemizin potansiyelinin önünde set olmasına izin veremeyiz
-Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip
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