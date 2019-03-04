Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyon gerilemeye devam edecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.