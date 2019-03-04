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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyon gerilemeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Albayrak, "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı. 
 
Albayrak, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi."
 

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