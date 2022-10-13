Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, başkent Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Buradaki görüşmelerine dair Twitter hesabından bilgi veren Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı kapsamında, önümüzdeki senenin dönem başkanı olan Hindistan'ın daveti üzerine G20 üyesi ülke mevkidaşlarımızla Hindistan döneminden beklentilerimizi paylaştık ve küresel ekonomi hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

ABD'de yoğun bir ekonomi diplomasisi yürüten Bakan Nebati, dün de ikili görüşmeleri kapsamında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi, AfrEximbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denys Denya ve Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile bir araya gelmişti.

Ayrıca Nebati, J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen yatırımcılarına Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkenin yatırım potansiyelini anlatmıştı.

ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Nebati, Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileriyle de bir görüşme gerçekleştirmişti.