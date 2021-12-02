Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:29

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

'BAKANLIK GÖREVİNİ HAYIRLA İFA ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN NEBATİ İÇİN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

- YENİ BAKAN NEBATİ'NİN ÖZ GEÇMİŞİ

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu.

Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.