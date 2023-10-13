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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomist Timothy Ash'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası teşekkür ederek açıklamada bulundu. Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu vurgulayan Bakan Şimşek, 'Türkiye'nin yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız.' dedi.

AA13 Ekim 2023 Cuma 15:34 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

3 milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIMCI İLGİSİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi.

Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.

Brooks, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."

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