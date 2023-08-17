Bakan Şimşek: Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin 66. Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

- Şeffaflık ve tutarlılık temel ilkemizdir. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık.

- 2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

- Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz.

- Ekonomi politikalarımızda şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimizdir.