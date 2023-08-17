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Ekonomi

Bakan Şimşek: Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz

TBB'nin 66. Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin 66. Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

- Şeffaflık ve tutarlılık temel ilkemizdir. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık.

- 2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz.

- Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz.

- Ekonomi politikalarımızda şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimizdir.

  • Hazine Şeffaflığı
  • Ekonomi Dengelenmesi
  • Tutarlılık

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