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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir.'

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir."  

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