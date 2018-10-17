Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir.'
- İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Hazine Finansman Programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir."
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