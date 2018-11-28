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Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterlerini açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı başında, piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 7 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2019 yılı için revize edildi.

Bu kapsamda, 2019 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankalar 7 Aralık 2018'e kadar Bakanlığa yazılı olarak başvuracak.

2019 yılı piyasa yapıcılığı kriterleri

Piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan ve 2019'da sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş yeterlilik kriterleri şöyle:

"Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor. Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,20 milyar liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması gerekmektedir."

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