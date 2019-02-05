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Hazine’nin taşınmazları okula dönüşecek

Hazine’ye ait olan taşınmazlar okula dönecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İlk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirledik. 2 bin derslik yapılacak” dedi. 

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattıkları ‘Arsa Karşılığı Okul Yapımı’ projesi kapsamında, Hazine taşınmazları karşılığında yeni okullar yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki bakanlığın imzaladığı protokolün okul yapımında finansman çerçevesinde yeni bir model olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Bu modelle çocuklarımızın çok daha rahat okullarda, çok daha farklı imkanlarla eğitim görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Okullarımızın bu tür uygun mekanlara dönüşebilmesi için finansmanını da doğru modellememiz şart. Okul yapımının finansmanında merkezi bütçeden ayrılan kaynakların dışında tıpkı bugünkü protokolün konusu olduğu gibi diğer bakanlıklarımızla geliştirilen iş birlikleri de çok önemli bir yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız Arsa Karşılığı Okul Yapımı modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz.”

2 BİN DERSLİK YAPILACAK 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, bu protokol kapsamında, MEB’in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini, Bakanlığın da toplamda 2 bin dersliğin yaptırılması karşılığında, arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarını yüklenicilere devrettiklerini dile getirdi. Kurum, kendilerinin de imar planlarında ticaret, konut ve sanayi alanı olarak ayrılmış hazine arazilerini okul yapımı karşılığında yüklenicilere devredeceklerini söyledi. İlk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirlediklerini aktaran Kurum, ikinci etapta ise kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde taşınmazlarını belirleyerek okul yapımına başlayacağız” dedi.

7 BİN 800 OKULDA SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Kurum, “Ülkemizde yaklaşık 64 bin 500 okulumuzun hemen hemen 7 bin 800’ünde sıfır atık uygulamasına geçmiş bulunuyoruz. Mehmet Akif İnan okulumuz da sıfır atık uygulamasına geçmiş okullarımızdan biri. Bu anlamda okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA ve Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde de 50 bin öğrencimize sıfır atık eğitimini ve bilincini kazandırmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Plastik poşet uygulamasına da değinen Kurum, “Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için bu uygulamaya geçiyoruz. Plastik poşetlerin doğaya, çevreye olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz” dedi.

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