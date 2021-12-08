Hazır giyim sektöründe ABD hedefi

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:54

Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Kayseri'de düzenlenen bir programa katılan Tekin, AA muhabirine, birliklerinin kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 27 milyon 87 bin 801 dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Birlik olarak ocak-kasım döneminde 313 milyon 237 bin 213 dolarlık dış satım yaptıklarını aktaran Tekin, geçen yıl 17 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını bu yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Tekin, sektör olarak güzel bir sene geçirdiklerini anlatarak, "En büyük pazarımız Avrupa. İspanya, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ciddi ihracatımız söz konusu. Önümüzdeki yıl Amerika'yı da bunun içine dahil etmek istiyoruz. Amerika'ya hazır giyim ve tekstilde 2019-2020 aralığında 800 milyon dolar seviyesinde ihracat söz konusuyken, bu yılın 11 ayında ise ihracat yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

- "İPLİK FİYATLARINDA AŞIRI BİR ARTIŞ VAR"

Dünya genelinde 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hükümetin destekleriyle ihracat rakamlarının arttığını belirten Tekin, "Sosyal Koruma Kalkanı" çerçevesinde verilen kısa çalışma ödeneğinin istihdamın devamının sağlanması yönünde kendilerine büyük katkıda bulunduğunu vurguladı.

Tekin, verilen tasarım desteklerinden son derece memnun olduklarını ve daha da artırılmasını talep ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda yurt dışında ve dünya genelinde yaşadığımız bir tedarik sorunu var. Ham maddenin kısıtlı olması ve bulunamamasından dolayı ciddi fiyat artışları oldu. Talep arttı, arz azaldı. Bu durum iplik fiyatlarına çok etki etti. Genele baktığımızda dünyadaki iplik fiyatları belli bir orana gelirken, şu anda Türkiye'de iplik fiyatlarında aşırı bir artış var. Bunun neticesinde kumaş fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu. Biz bugüne kadar stok maliyetlerimizle ilerledik. Bundan sonra artan maliyetleri müşterilere aksettirmek durumundayız."

Tekin, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yakalanan ihracat ivmesinin devam ettirilebilmesi için özellikle iplik fiyatlarının geri çekilmesi ve iplik ithalatındaki ek verginin kaldırılması konularında hükümetten destek beklediklerini sözlerine ekledi.