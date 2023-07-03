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Ekonomi

Haziran ayı enflasyonu öncesi dikkat çeken anket! 10 ekonomist değerlendirdi

5 Haziran'da açıklanması beklenen haziran ayı enflasyon rakamları öncesinde dikkat çeken bir anket sonuçlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin 10 ekonomist değerlendirmede bulundu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Haziran ayı enflasyonu öncesi dikkat çeken anket! 10 ekonomist değerlendirdi
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak44,553,666,65
Şubat51,573,523,15
Mart49,562,862,29
Nisan46,262,652,39
Mayıs47,320,070,04
Haziran42,073,91

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