İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8891
  • EURO
    47,7832
  • ALTIN
    4388.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu 329,4 milyar dolar oldu
Ekonomi

Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu 329,4 milyar dolar oldu

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 artarak eksi 329,4 milyar dolar oldu.

AA19 Ağustos 2025 Salı 11:08 - Güncelleme:
Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu 329,4 milyar dolar oldu
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 362,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 artışla 692,3 milyar dolar oldu.

Böylece, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 artarak eksi 329,4 milyar dolar oldu.

Dış Ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları ise yüzde 5,9 artarak 56 milyar dolara çıkarken, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları da yüzde 4 artarak 46,9 milyar dolara yükseldi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR KALEMİ YÜZDE 3,4 ARTARAK 69,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Varlık kalemleri bir önceki çeyrek sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,4 artarak 69,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,7 artarak 138,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 4,2 azalarak 149,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler altında Hazine'nin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 23,4 azalarak 12,1 milyar dolar oldu. Bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle, 2025 yılı 1. çeyrek dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 204,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 azalarak 116,7 milyar dolar seviyesine gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,4 artarak 371,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Osmaniye'de deprem izleri: Berker Apartmanı yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.