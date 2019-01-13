'Hazmedemeyenlere inat yatırıma devam'

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü’nün temel atma töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen teknoloji üssü, Türkiye ekonomisine de 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Bu entegre tesis içerisinde tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikasının fazlar halinde inşa edilmesi planlanıyor. Toplam yatırım büyüklüğünün 500 milyon doları aşması bekleniyor. Tesisin temelinin atıldığı birinci faz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümü kapsıyor ve 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, “Ne dediler, ‘Türkiye battı bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu’. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de. Bu ülkeyi hazmedemeyenler bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir” dedi.

KATAR İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiy ile-Katar iş birliğinin güçleneceğini söyleyen Erdoğan, “Sakarya Karasu’ya şehrimizle birlikte Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir tesisi kazandıracağız. İnşallah bunlar ülkemizin bütün yollarına farklılık katacak bu araçlar. Emekleriyle, sermayeleriyle ve fikirleriyle bu eserin inşasına katkı sunan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Küresel sermaye olarak değerli dostum Katar Emiri Şeyh Temim’e şükranlarımı sunuyorum. Burada bir Katar ve Türkiye iş birliği var. Bu iş birliği gerçekten iki ülkenin kazan- kazan esasına göre geleceğe yönelik örnek bir adımıdır. 15 Temmuz’dan kur saldırılarına kadar Katarlı kardeşlerimizin ülkemizde sergilediği dayanışmayı unutmadık. El ele verilerek üstesinden gelinen her türlü hadise, iki ülkenin kardeşliğini perçinlemiştir. Bundan sonra Türkiye- Katar iş birliği güçlenecektir” diye konuştu.