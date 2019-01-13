'Hazmedemeyenlere inat yatırıma devam'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 milyon dolar yatırımla hayata geçecek olan BMC Teknoloji Üssü’nün temelini attı. Erdoğan, “Türkiye battı bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu diyenlere inat yatırımlar da devam ediyor” dedi.
Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü’nün temel atma töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen teknoloji üssü, Türkiye ekonomisine de 5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Bu entegre tesis içerisinde tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikasının fazlar halinde inşa edilmesi planlanıyor. Toplam yatırım büyüklüğünün 500 milyon doları aşması bekleniyor. Tesisin temelinin atıldığı birinci faz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bölümü kapsıyor ve 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, “Ne dediler, ‘Türkiye battı bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu’. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de. Bu ülkeyi hazmedemeyenler bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir” dedi.
KATAR İLE İŞBİRLİĞİ
Türkiy ile-Katar iş birliğinin güçleneceğini söyleyen Erdoğan, “Sakarya Karasu’ya şehrimizle birlikte Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir tesisi kazandıracağız. İnşallah bunlar ülkemizin bütün yollarına farklılık katacak bu araçlar. Emekleriyle, sermayeleriyle ve fikirleriyle bu eserin inşasına katkı sunan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Küresel sermaye olarak değerli dostum Katar Emiri Şeyh Temim’e şükranlarımı sunuyorum. Burada bir Katar ve Türkiye iş birliği var. Bu iş birliği gerçekten iki ülkenin kazan- kazan esasına göre geleceğe yönelik örnek bir adımıdır. 15 Temmuz’dan kur saldırılarına kadar Katarlı kardeşlerimizin ülkemizde sergilediği dayanışmayı unutmadık. El ele verilerek üstesinden gelinen her türlü hadise, iki ülkenin kardeşliğini perçinlemiştir. Bundan sonra Türkiye- Katar iş birliği güçlenecektir” diye konuştu.
CHP’YE İTİBAR ETMEYİN PALET FABRİKASI SATILMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Türkiye olarak bir süredir bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Sakarya’daki 1’nci Ana Bakım Fabrikası’na ilişkin çalışma bunlardan biridir. 19 Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı kararının ardından bazı kesimler bu konuyu istismar etmeye başladı. Bu provokasyonun başını da Türkiye’deki adı anamuhalefet, CHP çekiyor. Terör örgütleriyle aynı kaynaklardan beslenen, ülkenin menfaatine olan böyle bir meselede yerli ve milli tavır beklemiyoruz. Bu yanlış olur. 16 yıldır iktidarlarımızda böyle bir şey onlardan görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi ummuyoruz, tarihte olmamıştır. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA’lardan rahatsızlık duyan vekillerin bulunduğu bir parti, farklı davranamaz. Tank Palet’te çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP’nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak böyle bir durum olmadığı halde, böyle bir şey söz konusu değil. Aldığımız karar, fabrikamızın gücünü arttırmaktır” dedi.
BMC’nin Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü’nün temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
AMACIMIZ MİLLİ OLANI MARKA HALİNE GETİRMEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakan Varank ise, “Amacımız uluslararası şirketlere taşeronluk yapmak değil, yerli ve milli olanı marka haline getirmektir. Türkiye’ye teknolojik üstünlük kazandıracak projelere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şu anda dünyadaki sınıfının en iyisi İHA ve SİHA’ları üreten Türk firmaları var. BMC’nin tesisi de bu konuda büyük rol oynayacak. Burayı BMC adına Karasu münferit entegre alanı olarak ilan ettik. Savunma sanayi sistemleri dizel motorların üretimine dönük proje bazlı destekler verdik” diye konuştu.
600 beygirlik yerli motorun testi yapıldı
BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk Türkiye’nin ilk yerli ve milli motorunun çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Tören sırasında İTÜ test laboratuvarına canlı bağlantı yapılarak, ilk yerli 600 beygir motorun testi yapıldı. Öztürk, BMC olarak büyük işlere imza attıklarını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği olmadan bu hayalleri gerçekleştiremezdik. 2023 yılına kadar üretim ve teknoloji üssümüz tamamlandığında, tüm faaliyetlerin toplamında yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katma değer üretecektir. Yıllık ihracat hedefimiz ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olacaktır. BMC’nin yeni kamyon ve çekici efsanesi TUĞRA, Türkiye’nin yükünü taşımak için yollara çıkıyor. Raylı sistemler, milli ve yerli yüksek hızlı tren ve metro projelerinin planlanmasında hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay Seri Üretim Projesi hayata geçti” dedi.
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