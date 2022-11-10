Hedef 2 milyar dolar! Türkiye'den ABD'ye satılıyor

Gürkan Gözmen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 18 ülkeden 1600 civarında yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Fur Fashion Fuarı için geri sayımın başladığını, 2-5 Aralık tarihlerinde yapılacak olan fuara en yüksek katılımın savaşa rağmen Rusya'dan olacağını ve büyük bir işlem hacmi gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Rusya'daki savaşa karşın deri konfeksiyon sektörünün yüzde 20 ihracat artışı ile yola devam ettiğini belirten Gözmen, deri ve deri mamullerinde özellikle ABD'ye yapılan satışların ihracatı yıl sonunda 2 milyar doların üzerine taşımasını beklediklerini aktardı.

Gözmen, Rusya'ya yönelik ihracat bağlantılarının yüzde 80'e yakınının bu fuar üzerinden geçmesi nedeniyle sektör açısından bu etkinliğin önemli olduğuna işaret etti.

Fuarda 18 ülkeden 1600 alıcıyı ağırlayacaklarını ve katılımın yüzde 70'inin Rusya'dan, yüzde 15'inin de Kazakistan'dan olacağını kaydeden Gözmen, Rusya'da seferberliğin ilan edilmesinin ardından yaşanan karışıklığın giderildiğini ve piyasaların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirtti.

Gözmen, Türkiye'nin deri ihracatının geçen senenin yaklaşık yüzde 20 üzerinde devam ettiğini belirterek, deri ve deri mamullerinde yılı hedefledikleri rakam olan 2 milyar doların biraz üzerinde tamamlayacaklarını ifade etti. Deri konfeksiyon ihracatının tamamının dış ticaret fazlası olarak ekonomiye katkı sağladığının altını çizen Gözmen, şunları aktardı:

"Ayrıca deri ve deri mamullerinde kilogram başı ihracatımız 9.90 dolarla, diğer sektörlerin oldukça önünde, dördüncü sırada yer alıyor. Bunların içerisinde deri konfeksiyonu da 140 dolar gibi kilo başı fiyatıyla mücevherattan sonra ikinci sektör konumunda bulunuyor. Ana pazarımız olan Rusya'nın bu durumda olmasına rağmen yüzde 20'lere yakın yükselişle seneyi kapatmamız bizim için büyük bir başarı." dedi.

- "AMERİKAN PAZARINDA YÜZDE 60 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gözmen, savaşa rağmen özellikle Laleli bölgesinden yapılan ihracat ve bavul ticaretiyle birlikte Rusya'nın halen Türkiye'nin ana pazarı olduğunu dile getiren Gözmen, bu yıl en büyük artışı ise ABD'nin yaptığını söyledi.

Amerikan pazarında yüzde 60 artış gerçekleştirdiklerini dile getiren Gözmen, "Burada esas önemli olan ise Amerika'da kürk ve süet pazarındaki yüzde 20'ye yakın pazarın bizim elimize geçmesi. Bu pazar üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gözmen, "Resmi rakamlarla Amerika pazarı birinci pazar gibi gözükse de Bağımsız Devletler'e baktığımızda Rusya, yakın ülkelerle birlikte ana pazarımızı oluşturuyor. Rusya'daki savaşın en kısa sürede bitmesini umut ediyoruz. Bitmesiyle sektör esas büyümeleri o zaman yapacak." diye konuştu.