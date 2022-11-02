Hedef adım adım gerçekleşiyor! Türkiye merkez olacak

Türkiye, uluslararası doğal gaz projeleri, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri ve bölgedeki tek gaz ticaret piyasasına sahip olmanın avantajıyla bu hedefi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Doğalgaz ticaretinde merkez haline gelmek üzere çalışmalarını sürdüren Türkiye, uluslararası doğal gaz projeleri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri ve bölgedeki tek gaz ticaret piyasasına sahip olmanın avantajıyla bu hedefi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türkiye halen uluslararası doğal gaz projeleriyle bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, doğal gazın ticaretinin yapıldığı ve fiyatının belirlendiği bir merkez haline gelmek üzere çalışmalarını hızla sürdürüyor.

YENİ ARZLARA HAZIRIZ

Rusya'nın gazını ihraç edebilmek için Türkiye'de bir gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifi sonrası söz konusu çalışmalara ilişkin yol haritasının yıl sonuna kadar netleşeceği açıklanmıştı. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, mevcut durumda toplamda 7 doğalgaz boru hattına sahip Türkiye, gelecek dönemde piyasaya arz edilme ihtimali yüksek olan Doğu Akdeniz, Türkmen ve Irak gazının Avrupa piyasalarına ulaştırılması açısından da kritik önemde bulunuyor.

DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ!

DOĞAN GAZ HATLARI

Rusya-Türkiye Doğalgaz Hattı

Türk Akım: Her bir hattın yıllık kapasitesi 15.75 milyar metreküp

Mavi Akım: Yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı: Yıllık kapasitesi 16 milyar metreküp.

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı

Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı: İran'dan yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz taşınıyor.

Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Enterkoneksiyonu.

TERMİNALLER

Soros FRSU: Yapımı sürüyor.

İzmir Etki Liman FRSU Tesisi: Günlük gaz verme kapasitesi 20 milyon metreküp.

Dörtyol FRSU Terminali-Ertuğrul Gazi Gemisi: Yılda 2.5 milyar mektreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

Ege Gaz Terminali: 170 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip.

DEPOLAR

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi: Kapasitesi 4.6 milyar metreküp.

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi: Kapasitesi 5.4 milyar metreküp olacak.