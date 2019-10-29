Hedef milli hamleyle 100. yılda 12. ekonomi

Türkiye, Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıldönümü kutlanırken, aradan geçen zaman diliminde Türkiye ‘yerli ve milli’ hamlelerle büyük ilerleme kaydetti. Bu süreçte nüfus 6 kat artarak 82 milyonu aşarken milli gelir de bin 405 kat arttı. 1923’te 565 milyon dolar olarak ölçülen milli gelirin OVP’ye göre yıl sonunda 749 milyar dolar olması bekleniyor.

3 TRİLYON $ AŞILIYOR

IMF projeksiyonlarına göre halen satın alma gücü paritesine göre GSYH bakımından 192 ülke arasında 13. sırada yer alan Türkiye Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te 2.9 trilyon dolar seviyesine yaklaşarak 12. sıraya yükselecek. Türkiye’nin IMF’nin aynı hesaplamasına göre 2024 yılında 3 trilyon dolar seviyesini aşacak. Yine IMF’ye göre halen nominal GSYH bakımından 192 ülke arasında 19. sırada yer alan Türkiye 1 trilyon dolar seviyesini aşarak 2023 yılında 18. ve 2024 yılında 17. sıraya çıkacak. Türkiye geçen yıl yaşadığı kur saldırısı nenedeniyle 2 sıra gerilemişti. Bu arada 94 yıl önce 45 dolar olan kişi başına gelir 202 kat artarak bu yılın sonunda 9 bin 93 dolara ulaşacak. 1923’te sadece 45 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 1950’de 166 dolara çıkarken, ekonominin liberalleşmeye başladığı 1980 yılında bin 539 dolara yükseldi.

2021’DE 10 BİN DOLAR

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 sonundan itibaren portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermayedeki artış ve dış ticaret hacmine bağlı olarak büyüme de arttı. 2018’de 9 bin 693 dolar olan kişi başına milli gelir Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre bu yıl 9 bin 93 dolar olacak. 2021’de 10 bin doları yeniden aşacak olan kişi başına gelir 2022’de ise 10 bin 534 dolar olacak.