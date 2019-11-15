21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7539
  • 6,3451
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

‘Hedefimiz altında öncü ülke olmak’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli üreticilerin çalışmalarıyla Türkiye’yi altın sektöründe öncü ülkelerden biri yapmak istediklerini bildirdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ’nin Kaymaz Altın Madeni’ni ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak buradaki üretim faaliyetlerine ilişkin, yetkililerden bilgi aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Varank, daha sonra madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu ve tesisteki işçilerle altın dökümü yaptı. Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı. Varank’a Kaymaz Altın Madeni ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da eşlik etti.

YÜZDE 220 KÂR ETTİ

Koza Altın’ın 2016’da TMSF yönetimine geçtiğini anımsatan Varank “Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF’ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Madenlerden maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank “Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye’yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz” dedi.

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler
 

POPÜLER HABERLER

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

2019 futbolda veda yılı oldu

2019 futbolda veda yılı oldu

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

Sosyal medyada popüler oldu... Tam 1 buçuk metre

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA