‘Hedefimiz altında öncü ülke olmak’

Varank, daha sonra madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu ve tesisteki işçilerle altın dökümü yaptı. Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı. Varank’a Kaymaz Altın Madeni ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da eşlik etti.

YÜZDE 220 KÂR ETTİ

Koza Altın’ın 2016’da TMSF yönetimine geçtiğini anımsatan Varank “Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF’ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Madenlerden maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank “Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye’yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz” dedi.