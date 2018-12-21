Bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile bir kısmını da yerel yönetimlerimizle ve özel sektörle yapacağız” dedi. Kurum, ‘Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde, eskiyi dönüştürürken yerine sadece yenisini değil, ideal ve modern olanını da koymayı hedeflediklerini belirtti.

6.7 MİLYON YAPIYA ULAŞACAK

Dün sabah saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini belirten Kurum, “Kentsel dönüşüm sayesinde bugüne kadar 662 bin bağımsız birim, dönüşüm kapsamına alındı ve 594 bin konut dönüşüme tabi oldu” dedi. Kurum, gelecek 20 yıl içinde 6 milyon 700 bin konutun, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği bildirerek şunları kaydetti: “Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek, bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile yapacağız. Bir kısmını da yerel yönetimlerimizle ve özel sektörle yapacağız. Bunun kamu tarafı yüzde 20’sini içeriyor, yüzde 80’ini de özel sektörle yapmamız gerekiyor. Temel amacımız, tüm aşamalarını halkımızla ve paydaşlarımızla birlikte yürüteceğimiz sosyal boyuta ilişkin projeler hayata geçirmek olacak.”