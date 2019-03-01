'Hedefleri rahat tutturacağız'

Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı’nın üçüncüsü Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen eş başkanlık yaparken zirve sırasında vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi de dahil birçok konu masaya yatırıldı.

SİNYALLER OLUMLU

Zirve sonraksı Jyrki Katainen ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak sorular üzerine “2019’da ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum” dedi.

Albayrak, 2019 enflasyon hedefini yüzde 15.9 olarak açıkladıklarını ve enflasyonun hedefledikleri yönde gittiğine dair net sinyaller aldıklarını belirterek, “Bu, ekonomideki yavaşlamayla da, para ve maliye politikalarının son 6 aylık sürece verdiği güçlü refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının da kırılmasıyla birlikte. Ekonomide algı konusu çok önemli. Malum Türkiye son 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. YEP’te biz buna çok güçlü bir cevap verdik” diye konuştu. Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettiklerini vurgulayan Albayrak, enflasyon hedeflerinin çok rahat tutturulacağını ve ötesinde bir performansla bu yılın enflasyonunun ortaya koyulacağını söyledi. Albayrak, Türkiye’nin her yıl çok ciddi rakamda yabancı yatırım aldığına işaret etti.

İLİŞKİLER GÜNLÜK DEĞİL

Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır süre geldiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii bugün içinden geçtiğimiz süreç AB’nin kendi içinde de yaşadığı farklı sıkıntılar, söylem birliğini oluşturamamasının doğurduğu problemlerin, birçok konudaki problemlerin ötesinde bugün Brexit konusu, İtalya, İspanya ve Avrupa’da yaşanan farklı konular kendi içerisinde farklı zorlukları da ortaya koyduğunun farkındayız. Ama ben her ortamda şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Yüzyıllardır süre gelen bir ilişki. Biz dün komşuyduk, bugün komşuyuz yarın da komşu olacağız. Bir yere gitmiyoruz buradayız hep birlikte dost, kardeş ve güzel komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak en önemli motivasyonumuz olmalı.”

AB SÖZÜNDE DURMADI

Albayrak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin, vize serbestîsinin ve ortak değerler konusunun çok önemli ve hassas mevzular olduğuna dikkati çekti. Bu noktada kritik konulardan birinin ‘taahhütlerin onurlandırılması’ olduğunu belirten Albayrak “Bizler karşılıklı bir şekilde taahhütlerimizi onurlandırdıkça, hayata geçirdikçe karşılıklı bu ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gelecek” dedi. Albayrak “Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı” diye konuştu.

Katainen ise “Türkiye AB’nin 5. en büyük ticaret ortağı ve AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı” diyerek ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Toplantıya, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek de katıldı.