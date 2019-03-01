'Hedefleri rahat tutturacağız'
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestîsi de dahil birçok konu dün AB’li bakanların da katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Bakan Albayrak sorular üzerine “2019’da ekonomik hedefleri çok rahat tutturacağız” dedi.
Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı’nın üçüncüsü Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen eş başkanlık yaparken zirve sırasında vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi de dahil birçok konu masaya yatırıldı.
SİNYALLER OLUMLU
Zirve sonraksı Jyrki Katainen ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Albayrak sorular üzerine “2019’da ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum” dedi.
Albayrak, 2019 enflasyon hedefini yüzde 15.9 olarak açıkladıklarını ve enflasyonun hedefledikleri yönde gittiğine dair net sinyaller aldıklarını belirterek, “Bu, ekonomideki yavaşlamayla da, para ve maliye politikalarının son 6 aylık sürece verdiği güçlü refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının da kırılmasıyla birlikte. Ekonomide algı konusu çok önemli. Malum Türkiye son 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. YEP’te biz buna çok güçlü bir cevap verdik” diye konuştu. Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettiklerini vurgulayan Albayrak, enflasyon hedeflerinin çok rahat tutturulacağını ve ötesinde bir performansla bu yılın enflasyonunun ortaya koyulacağını söyledi. Albayrak, Türkiye’nin her yıl çok ciddi rakamda yabancı yatırım aldığına işaret etti.
İLİŞKİLER GÜNLÜK DEĞİL
Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır süre geldiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii bugün içinden geçtiğimiz süreç AB’nin kendi içinde de yaşadığı farklı sıkıntılar, söylem birliğini oluşturamamasının doğurduğu problemlerin, birçok konudaki problemlerin ötesinde bugün Brexit konusu, İtalya, İspanya ve Avrupa’da yaşanan farklı konular kendi içerisinde farklı zorlukları da ortaya koyduğunun farkındayız. Ama ben her ortamda şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye-AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Yüzyıllardır süre gelen bir ilişki. Biz dün komşuyduk, bugün komşuyuz yarın da komşu olacağız. Bir yere gitmiyoruz buradayız hep birlikte dost, kardeş ve güzel komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak en önemli motivasyonumuz olmalı.”
AB SÖZÜNDE DURMADI
Albayrak, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin, vize serbestîsinin ve ortak değerler konusunun çok önemli ve hassas mevzular olduğuna dikkati çekti. Bu noktada kritik konulardan birinin ‘taahhütlerin onurlandırılması’ olduğunu belirten Albayrak “Bizler karşılıklı bir şekilde taahhütlerimizi onurlandırdıkça, hayata geçirdikçe karşılıklı bu ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gelecek” dedi. Albayrak “Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı” diye konuştu.
Katainen ise “Türkiye AB’nin 5. en büyük ticaret ortağı ve AB’de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı” diyerek ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Toplantıya, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek de katıldı.
‘Türkiye 72 kriterden 68’ini tamamladı
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise Türkiye’nin bütün vize serbestliği kriterlerini yerine getirmiş olduğu anda Türkiye ile AB arasında herkesin rahatça ve serbestçe vizesiz seyahat edebileceğini aktararak, “Bu konuyla ilgili objektif kriterlerimiz var. Türkiye şimdiye kadar 72 kriterden 68’ini tamamladı. Sadece 1-2 tanesini yerine getirmesi gerekiyor. 3 yıl bile olması gerekmiyor. Daha kısa bir sürede bunun tamamlanacağını umuyorum. İkincisi de bizim iş birliğimizin daha derinleştirilmesi ve rasyonalize edilmesi için mutlaka Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekiyor. Bu görüşmeleri devam ettirmeliyiz. Herkesin menfaati var bu konuda” dedi.
Cep telefonu numarası takası
Bazı ekonomik ve politik sıkıntıların da olduğunu ancak çözüme kavuşturulması için iş birliği halinde çalışılabileceğini aktaran Katainen, Bakan Albayrak’a cep telefonunu numarasını gerektiği zaman görüş alışverişinde bulunmak ve direkt bağlantıda olmak açısından vermek istediğini dile getirdi. Albayrak da Jyrki Katainen ile karşılıklı olarak cep telefonu numaralarını aldıklarını belirterek bundan sonra 7/24, en ufak bir şey olduğunda iletişimde olacaklarını kaydetti.
AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı sonrası Dolmabahçe’de aile fotoğrafı çekildi.
ALBAYRAK’TAN AB’YE MISIR TEPKİSİ
Mısır’da yaşanan olaylara ve 9 gencin idam edilmesine dikkat çeken Bakan Albayrak AB heyetinin geçen hafta Mısır’a yaptığı ziyareti eleştirdi. Albayrak “AB, geçen hafta Mısır’daydı. TV’de gördük, maalesef geçen hafta Mısır hükümeti dokuz genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi. Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu bölgede önemli bir sorumluluğu olduğuna işaret ederek, “Bakıyorsunuz Türkiye bölgenin tek demokratik ülkesi. Diktatörlükler bir yanda işte görüyorsunuz 9 masum sivil idam edildi. Demokrasi ne ararsınız? Bölgemizdeki diğer ülkeler, Suriye ve Irak’ın durumu ortada. Türkiye bu bilinçle sadece insani anlamda değil, sistem ve devlet olarak da özellikle son 16 yılda kim ne derse desin ama herkesin hakkını verdiği çok net bir resim varsa demokrasisini güçlendirdiği gerçeğidir” dedi. Bunun üzerine Katainen“Mısır’la diyaloğumuz var ama yaptıkları her şeyi destekliyoruz demek değil bu. Düzenli olarak bu diyalogları devam ettiriyoruz. Olumsuz konuları da gündeme getiriyoruz ” dedi.
Türkiye AB’ye hızlı trenle bağlanacak
AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı sırasında Avrupa Birliği’nin (AB) Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’ne 275 milyon Euroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Protokole AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan imza attı. Törende konuşan Bakan Turhan “Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızda, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacaktır. Böylece, İstanbul’dan başlayıp Bulgaristan sınırında son bulan güzergahıyla Halkalı-Kapıkule projesi, ülkemizin AB ülkelerine yüksek standartlı bir demir yolu ile doğrudan bağlantısı sağlamış olacaktır” dedi. Violeta Bulc ise, destek verdikleri projeler arasında en yüksek bütçeli işin Halkalı-Kapıkule projesi olduğunu söyledi. Proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar Euro olması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.